Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

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Что изменилось в прохождении ВВК

Рустем Умеров рассказал об основных изменениях, которые ждут военнообязанных. По словам министра, теперь:

выводы ВВК создаются онлайн – то есть быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков;

информация автоматически попадает в реестр "Оберег";

данные о пригодности или непригодности и дата прохождения ВВК быстрее отображаются в приложении Резерв+;

не нужно больше лично нести документы в ТЦК.

С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активно к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей,

– написал Умеров.

Министр подчеркнул, что реформа ВВК стала частью большой трансформации, которая реализуется совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами – при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по вопросам обороны.

В январе этого года Минобороны также запустило электронные направления на ВВК в приложении Резерв+ – этот сервис уже работает.