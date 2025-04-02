Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Що змінилося в проходженні ВЛК

Рустем Умєров розповів про основні зміни, які чекають на військовозобов'язаних. За словами міністра, тепер:

висновки ВЛК створюються онлайн – тобто швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;

інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг";

дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+;

не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.

З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей,

– написав Умєров.

Міністр підкреслив, що реформа ВЛК стала частиною великої трансформації, яка реалізується спільно з Міністерством охорони здоров'я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами – за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони.

У січні цього року Міноборони також запустило електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ – цей сервіс вже працює.