Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Что предусматривает продолжение реформы ВВК

По словам Екатерины Черногоренко, второй этап реформы военно-врачебной комиссии продлится до осени 2025 года.

Следующий этап будет продолжаться до осени, и будет выглядеть как возможность для военнообязанных пройти медицинскую часть осмотра в любом учреждении здравоохранения, где человеку удобно,

– объяснила она.

Заместитель министра обороны добавила, что после этого военнообязанные также смогут получить данные для административного заключения.

Черногоренко подчеркнула, что нововведение снизит коррупционные эффекты и даст возможность сделать удобный сервис для граждан.

К слову, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах первого этапа реформы ВВК. По его словам, теперь выводы ВВК создаются онлайн, информация автоматически попадает в реестр "Оберег", а данные о пригодности или не пригодности и дата прохождения ВВК быстрее отображаются в приложении Резерв+.