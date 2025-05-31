Про це інформує 24 Канал з посиланням на дослідження The page.

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Як зросла вартість вищої освіти

Спочатку медіа визначили, які спеціальності потрапили у список 10 найкращих за кількістю заяв від вступників у 2024 році. Показово, що саме ці напрями акумулювали 44,6% попиту.



Найпопулярніші спеціальності у 2024 році / ДП "Інфоресурс"

Згодом по кожній з цих спеціальностей визначили 5 найпопулярніших ЗВО, куди на конкретний напрям надійшло найбільше заяв від абітурієнтів. Так вдалося визначити 50 найпопулярніших пропозицій вишів.

Отже, середня вартість здобуття освіти бакалавра за найпопулярнішими спеціальностями у провідних ЗВО у 2025 році становить 56,348 тисячі гривень.

За підрахунками, аналогічний умовний показник вартості освіти у 2024 році становив 42,077 тисячі гривень. Тобто подорожчання вищої освіти сягає 34%, що суттєво перевищує показник інфляції за 2024 рік – 12%.

Якщо у 2024 році орієнтовна вартість вищої освіти сягала 30 – 50 тисяч гривень, то наразі мовиться переважно про 45 – 65 тисяч гривень. Без залучення гранту на освіту це не всім під силу.

Також за зростанням цін на освіту не встигає й тогорічна динаміка середньої зарплати – +23,1%. Це означає, що для більшості українців вища освіта порівняно з 2024 роком стає менш доступною.

Ми також розповідали, які спеціальності зараз найпопулярніші серед вступників.