Часть из специальностей теперь обойдется поступающим и их родителям в немалую сумму. Какие именно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Page.

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На каких специальностях резко возрастет стоимость обучения

В этом году вузы обязали устанавливать минимальную плату за обучение не ниже индикативной себестоимости – фактических расходов государства на подготовку студента-бюджетника. Предельную минимальную цену применяют для более чем 30 специальностей из списка из более чем 130. Но именно на них – основной спрос со стороны поступающих.

Выделим также специальности, для которых индикативная себестоимость должна быть умножена на коэффициент 1,25. То есть минимальная предельная цена обучения на них будет на 25% выше чем базовая.

Поэтому коэффициент 1,25 при определении стоимости обучения применят для таких направлений образования:

Бизнес, администрирование и право;

Экономика и международные экономические отношения (по специализациям);

Международные отношения;

Стоматология;

Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;

Туризм и рекреация.

В 2025 – 2026 учебном году стоимость обучения на образовательных специальностях, к которым применяют коэффициент, значительно возрастет.

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Как подорожало образование для будущих юристов, менеджеров, экономистов

В прошлом году такие образовательные специальности как "Менеджмент", "Право", "Маркетинг", "Экономика", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" попали в топ по количеству поданных заявлений от абитуриентов. Мест здесь на бюджете всем желающим здесь не хватает, поэтому большинство студентов учится по контракту.

Традиционно на самые популярные специальности ЗВО устанавливали самые высокие цены. Они постепенно росли из года в год. Однако нынешнее подорожание заметно превосходит предыдущие скачки цен. Кое-где оно достигает 50 – 80% и более.

Рассмотрим ситуацию на примере специальностей "Менеджмент" и "Право", которые в прошлом году аккумулировали 54 094 и 44 286 заявлений поступающих.

Какова стоимость обучения на "Менеджменте"

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (НТУУ КПИ): 67,6 тысяч гривен (+35%);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП): 61,78 тысячи гривен (+65%);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ): 53,7 тысячи гривен (+47%);

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (КНЭУ): 48 тысячи гривен (+15%);

Харьковский национальный университет имени Каразина (ХНУ): 46,7 тысячи гривен (+50%).

Какая стоимость обучения на "Праве"

НТУУ КПИ: 67,6 тысяч гривен (+35%);

ЛНУ: 66,755 тысячи гривен (+26%);

НУБиП: 61,78 тысячи гривен (+65%);

КНЭУ: 48 тысячи гривен (+15%);

ХНУ: 46,7 тысячи гривен (+50%).

К слову, теперь осваивать гостиничное и ресторанное дело так же дорого, как и получать диплом юриста.

Например, в ЛНУ стоимость обучения по специальности "Туризм и рекреация" выросла с 39,642 тысячи гривен до 53,7 тысячи гривен (+35%), а в НУБиП – до 61,780 тысячи гривен за год (+86%).

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Как выросла стоимость обучения в творческих вузах в 2025 году

Без применения коэффициента 1,25 творческие специальности также существенно "ударят" по карманам родителей поступающих.

Например, Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука установила цену на обучение для будущих дизайнеров 59 тысяч гривен.

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры тоже поразила ценами: программа "Графический дизайн" теперь здесь стоит 69,3 тысячи гривен (+63%), "Архитектура зданий и сооружений" – 69,3 тысячи гривен (+77%).