В частности, поступающие в вузы. Электронный кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Когда регистрация электронных кабинетов абитуриентов в 2025 году

Если вы создавали кабинет в предыдущие годы, в этом году надо зарегистрировать новый. Все прошлогодние кабинеты аннулировали.

Обратите внимание! Кабинет участника НМТ (на сайте Украинского центра оценивания качества образования) не является электронным кабинетом абитуриента. Это другая система, предназначена только для участия в тестировании.

Для подачи заявлений на поступление нужно создать электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО. По этой же ссылке вскоре будут размещены подробные инструкции по регистрации.

С 25 июня также начинает работать горячая линия ГП "Инфоресурс", где можно получить помощь с регистрацией кабинета и консультации по другим вопросам онлайн-вступления.

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Ответы на самые распространенные вопросы нынешние абитуриенты также могут найти на сайте.