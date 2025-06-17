Зокрема, вступники до вишів. Електронний кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Коли реєстрація електронних кабінетів вступників у 2025 році

Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цьогоріч треба зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анулювали.

Зверніть увагу! Кабінет учасника НМТ (на сайті Українського центру оцінювання якості освіти) не є електронним кабінетом вступника. Це інша система, призначена лише для участі в тестуванні.

Для подання заяв на вступ потрібно створити електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО. За цим самим посиланням невдовзі будуть розміщені докладні інструкції з реєстрації.

З 25 червня також починає працювати гаряча лінія ДП "Інфоресурс", де можна отримати допомогу з реєстрацією кабінету та консультації щодо інших питань онлайн-вступу.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Відповіді на найпоширеніші запитання цьогорічні вступники також можуть знайти на сайті.