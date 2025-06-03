Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, інформує 24 Канал. Зараз ще триває основна сесія національного мультитесту.

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Що мають знати цьогорічні вступники

Основна сесія НМТ завершиться 25 червня. До 4 липня всі вступники отримають результати тестування. Далі стартує вступна кампанія.

Ми просимо, щоб уже з 1 липня абітурієнти починали реєструвати свої кабінети в електронній системі. Реєстрація заяв на вибір починається із 19 липня, і до кінця липня ми маємо це завершити, щоб на початку серпня було зрозуміло, хто куди вступив,

– наголосив посадовець.

І додав, що цьогоріч вступники матимуть можливість подати 15 заяв: 5 – на бюджет і 10 – на контракт.

Якщо особа не вступає на бюджет, а вступає на контракт, то у неї є можливість отримати ще грант відповідно до своїх балів, аби компенсувати частину вартості контракту,

– уточнив заступник Лісового.

І додав, що у кабінеті вступника буде висвітлено два варіанти: або бюджет, або контракт. Тож вступник за результатами НМТ вже знатиме, чи матиме шанс на отримання гранту.

Винницький також зазначив, що після 9 класу значна частина випускників обирає профтехосвіту. За його словами, це дуже позитивно. Він також додав, що МОН зараз інтенсивно інвестує у майстерні, модернізацію матеріальної бази. При цьому випускники коледжів швидше можуть реалізуватись на ринку праці.