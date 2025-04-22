Серед них 292 419 мають намір проходити тестування в Україні, а 20 071 – за кордоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також У МОН розповіли важливі деталі вступної кампанії 2025 року

Який предмет найчастіше обирали учасники НМТ-2025

Усі учасники НМТ виконуватимуть тестові завдання з трьох обов'язкових предметів (з української мови, математики та історії України) і з одного предмета, який вони вибрали під час реєстрації із запропонованого переліку.

Більшість віддала перевагу іноземним мовам: англійську вибрали 114 664 учасники і учасниці НМТ, німецьку – 3 558, французьку – 315, іспанську – 174,

– повідомили в УЦОЯО.

На другій сходинці опинилася географія: її складатиме 72 870 осіб.

Трішки менше осіб, а саме 62 599, виявили бажання пройти тестування з біології. Українську літературу вибрали 46 537 потенційних вступників та вступниць. Найменше учасників і учасниць НМТ вирішили складати фізику й хімію – 8 886 і 2 887 осіб відповідно,

– уточнили у Центрі.

478 учасників і учасниць НМТ отримають можливість складати перекладені тестові завдання з тих предметів, на потребу в перекладі яких вони вказали під час реєстрації (окрім української мови). Так, польською мовою виконуватимуть завдання 4 особи, румунською – 22, а угорською – 452.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Коли можна завантажити запрошення

До слова, понад 4,5 тисячі осіб отримали повідомлення про необхідність уточнити внесену в реєстраційному сервісі Українського центру оцінювання якості освіти інформацію або усунути недоліки в наданих документах. Хто не встиг цього зробити, матиме таку можливість ще під час додаткового періоду реєстрації – з 9 до 14 травня.

А для всіх, хто успішно зареєструвався, уже 4 травня з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, у яких буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ,

– повідомили в УЦОЯО.

Ми також розповідали, коли повернуть ЗНО в Україні.