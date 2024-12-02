Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью ZN.UA, отмечает 24 Канал. Чиновник говорит, что со стоимостью контракта в нашей стране сложилась странная ситуация.

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Вырастут ли цены на обучение в вузах в Украине

Винницкий отметил: в Европе вузам устанавливают верхнюю границу стоимости обучения, а в Украине – нижнюю (это так называемая индикативная себестоимость).

К сожалению, немало ЗВО ставят цены на контракт наполовину или более ниже, чем сумма, которую платит государство университету за каждого студента-бюджетника,

– уточнил он.

И добавил: если государство, к примеру, на подготовку одного студента выделяет 55 – 56 тысяч гривен в год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса.

Не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? На самом деле так оно и есть. И второй вопрос заключается в том, можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен. Конечно, нельзя,

– отметил заместитель главы МОН.

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Как стоимость образования влияет на зарплаты преподавателей

Винницкий также заявил, что из-за отсутствия средств в университете вуз не способен выплатить доплаты и премии. И де-факто деградирует система.

Поэтому нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования. Понимая, что платежеспособность нашего населения низкая, мы не уменьшаем количества бюджетных мест и внедряем систему грантов для сильных студентов, которые не попадают на бюджетные места,

– считает чиновник.

По его словам, отставание вузов наблюдают, например, и на Западе Украины. Тогда как инновационные решения в образовании предлагают ЗВО на Востоке. Поэтому действующее расслоение – скорее следствие отличной в разных университетах управленческой способности их руководства.