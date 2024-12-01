Такое заявление сделал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA. И уточнил, какие вузы ждет процесс укрупнения.

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В Украине сократят количество ЗВО

Чиновник отметил, в Украине на сегодня существует 151 государственный университет. Из них 121 ЗВО подчиняется МОН, остальные – другим министерствам. Кроме того, есть колледжи и научные учреждения, а также 90 частных университетов. И среди последних особенно заметно расслоение. При этом есть очень большое различие между топовыми частными университетами, которых на всю страну на самом деле пять-шесть, и остальными.

Топовые дают качественное образование и привлекают сильных абитуриентов, в остальные поступают преимущественно те, кто не может пройти вступительный конкурс в государственные учреждения, и есть сомнения в том, должны ли такие студенты вообще получать высшее образование,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что не будут укрупнять те вузы, которые являются единственными в своем городе. Это так называемые градообразующие заведения в городах с населением менее 100 тысяч человек.

Это часто уникальные интеллектуальные центры, которые однозначно должны и дальше существовать и развиваться. Мы постараемся в ближайшее время инициировать специальные программы инвестиций в такие заведения, ведь мировой опыт как раз указывает на перспективу развития так называемых университетских городов – например, Кембридж, Оксфорд, Хайдельберг, Принстон,

– уточнил Винницкий.

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Как будет продолжаться процесс укрупнения сети ЗВО

Чиновник добавил, что это эволюционный процесс, он продлится годами. И примерно в 2030 году в Украине должна появиться модернизированная сеть ЗВО. И на момент вступления в ЕС в Украине будут такие же типы учебных заведений, как и в Европе.

А сколько нам надо учебных заведений? Мы рассчитываем примерно на сотню, но это не какая-то жесткая цифра, она приблизительная. Мы выходим на нее с учетом демографической ситуации. Надо понимать, что в каждой области и в каждом городе, где сейчас есть заведение высшего образования, он должен и дальше существовать,

– отметил чиновник.

Одним из критериев, которые будут учитывать при сокращении сети вузов – число "бюджетников". Если в ЗВО менее трети абитуриентов поступает "на бюджет" – это будет так называемая красная линия.