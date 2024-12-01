Таку заяву зробив заступник очільника МОН Михайло Винницький, інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA. І уточнив, які виші чекає процес укрупнення.

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В Україні скоротять кількість ЗВО

Посадовець зазначив, в Україні на сьогодні існує 151 державний університет. З них 121 ЗВО підпорядковується МОН, решта – іншим міністерствам. Крім того, є коледжі й наукові установи, а також 90 приватних університетів. І серед останніх особливо помітне розшарування. При цьому є дуже велика відмінність між топовими приватними університетами, яких на всю країну насправді п'ять-шість, і рештою.

Топові дають якісну освіту й приваблюють сильних абітурієнтів, до решти вступають переважно ті, хто не може пройти вступний конкурс до державних закладів, і є сумніви в тому, чи такі студенти взагалі мали б здобувати вищу освіту,

– уточнив заступник Лісового.

І додав, що не укрупнюватимуть ті виші, які є єдиними у своєму місті. Це так звані містоутворювальні заклади в містах із населенням менш як 100 тисяч осіб.

Це часто унікальні інтелектуальні осередки, які однозначно мають і далі існувати й розвиватися. Ми постараємося найближчим часом ініціювати спеціальні програми інвестицій у такі заклади, адже світовий досвід якраз вказує на перспективу розвитку так званих університетських міст – наприклад, Кембридж, Оксфорд, Гайдельберг, Принстон,

– уточнив Винницький.

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Як триватиме процес укрупнення мережі ЗВО

Посадовець додав, що це еволюційний процес, він триватиме роками. І приблизно в 2030 році в Україні має з'явитися модернізована мережа ЗВО. І на момент вступу до ЄС в Україні будуть такі самі типи закладів освіти, як і в Європі.

А скільки нам треба навчальних закладів? Ми розраховуємо приблизно на сотню, але це не є якась жорстка цифра, вона приблизна. Ми виходимо на неї з урахуванням демографічної ситуації. Треба розуміти, що в кожній області й у кожному місті, де зараз є заклад вищої освіти, він має й далі існувати,

– зауважив посадовець.

Одним із критеріїв, які враховуватимуть при скороченні мережі вишів – число "бюджетників". Якщо у ЗВО менш як третина абітурієнтів вступає "на бюджет" – це буде так звана червона лінія.