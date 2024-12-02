Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA, зазначає 24 Канал. Посадовець каже, що з вартістю контракту в нашій країні склалася дивна ситуація.

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Чи зростуть ціни на навчання у вишах в Україні

Винницький зазначив: у Європі вишам установлюють верхню межу вартості навчання, а в Україні – нижню (це так звана індикативна собівартість).

На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника,

– уточнив він.

І додав: якщо держава, до прикладу, на підготовку одного студента виділяє 55 – 56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання.

Чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? Насправді так воно і є. І друге питання полягає у тому, чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень. Звісно, не можна,

– зазначив заступник очільника МОН.

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Як вартість освіти впливає на зарплати викладачів

Винницький також заявив, що через відсутність коштів в університеті виш не здатний виплатити доплати й премії. І де-факто деградує система.

Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Розуміючи, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця,

– вважає посадовець.

За його словами, відставання вишів спостерігають, наприклад, і на Заході України. Тоді як інноваційні рішення в освіті пропонують ЗВО на Сході. Тому чинне розшарування – радше наслідок відмінної в різних університетах управлінської спроможності їх керівництва.