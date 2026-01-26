Об этом для АрмияInform рассказал начальник кафедры финансового обеспечения войск факультета обеспечения и журналистики Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко полковник Александр Остапенко.
Сколько женщин учатся в Военном институте КНУ имени Шевченко?
Остапенко также рассказал об интересном образовательном случае, который произошел с одной их курсанткой.
У нас в течение вступительной кампании 2025 года были случаи, когда люди, которые поступили в гражданское учебное заведение, заплатили деньги за первый семестр обучения и узнали о Военном институте, – подали документы к нам, поступили и оттуда забрали. Это была, кстати, специальность "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", это была девочка,
– сообщил он.
Интересно! С 1 сентября 2025 года в украинских вузах предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов. А с 1 января 2026 года студенты-медики будут проходить военную подготовку граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. С этой даты вступает в силу соответствующий закон. Обязательной такая подготовка для украинских студентов-медиков и студентов-фармацевтов.
И заметил, что преимущество Военного института и в том, что он, кроме качественной профессиональной подготовки, еще и помогает создавать семьи.
У нас очень много семей, где супруги – наши выпускники: оба финансисты, или, например, муж – финансист, а жена – психолог,
– сказал Остапенко.
Сколько женщин поступает в военные высшие учебные заведения?
- Среди курсантов военных высших учебных заведений увеличивается количество девушек.
- Об этом свидетельствуют данные вступительных кампаний прошлых лет, рассказал директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Максим Касьяненко в интервью АрмияInform.
- И уточнил, что, по результатам вступительной кампании 2025 года, соотношение поступающих, которых зачислили в военные учебные заведения, составляет 22,5% от общего количества поступающих.
- Если сравнить с результатами вступительной кампании 2024 года, прирост количества соискателей образования женского пола – 3,5%, сообщил полковник.