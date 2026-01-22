Об этом рассказал директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Максим Касьяненко в интервью информационному агентству АрмияInform.
Сколько женщин поступает в военные ЗВО?
Касьяненко уточнил, что, по результатам вступительной кампании 2025 года, соотношение поступающих, которых зачислили в военные учебные заведения, составляет 22,5% от общего количества поступающих.
Если сравнить с результатами вступительной кампании 2024 года, прирост количества соискателей образования женского пола – 3,5%,
– сообщил полковник.
Будут ли проходить студенты-медики военную подготовку?
- С 1 января 2026 года студенты-медики будут проходить военную подготовку граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. С этой даты вступает в силу соответствующий закон.
- Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.
- Обязательной такая подготовка для украинских студентов-медиков и студентов-фармацевтов.
- К слову, с 1 сентября 2025 года в украинских вузах предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.