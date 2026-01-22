Об этом рассказал директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Максим Касьяненко в интервью информационному агентству АрмияInform.

Сколько женщин поступает в военные ЗВО?

Касьяненко уточнил, что, по результатам вступительной кампании 2025 года, соотношение поступающих, которых зачислили в военные учебные заведения, составляет 22,5% от общего количества поступающих.

Если сравнить с результатами вступительной кампании 2024 года, прирост количества соискателей образования женского пола – 3,5%,

– сообщил полковник.

Будут ли проходить студенты-медики военную подготовку?