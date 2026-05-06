Те, кто проходит проверку знаний в рамках основной сессии, уже до 10 мая смогут загрузить приглашение для участия в мультитесте. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Какую информацию содержит приглашение на тестирование?

В приглашении участники найдут дату и время проведения экзамена. Также там будет указан адрес временного экзаменационного центра, в который надо явиться на тестирование.

Информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Ее предоставляют только участникам и участницам НМТ,

– уточняют в Центре.

И просят для безопасности участников тестирования в Украине не называть адреса центров, в которых вы будете сдавать тестирование.

Обратите внимание! На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.

О чем напоминают участникам тестирования?

Также не стоит передавать свои данные посторонним лицам. В частности, не распространяйте их онлайн или в телеграмм-каналах.

В УЦОКО также отметили, что приглашения не будут присылать ни sms-сообщениями, ни по электронной почте.

Всю информацию о тестировании участникам надо искать в своих персональных кабинетах. Также в персональном кабинете участника НМТ впоследствии разместят результаты мультитеста.

Важно! У Порядке проведения НМТ указано, что вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.

Когда завершится допуск к ТЭЦ?

Время начала тестирования будет указано в приглашениях участников. При этом им стоит заранее пересмотреть маршрут проезда и учесть возможные препятствия.

Вход в экзаменационные центры завершится за 5 минут до начала тестирования.

После начала тестирования участников тестирования в аудитории уже не будут допускать.

Что известно об НМТ-2026?

НМТ участники будут сдавать в течение одного дня.

Основная сессия будет в течение 20 мая – 25 июня; дополнительная – с 17 до 24 июля.

Будут проверять знания по 4 предметам. Обязательно – украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.