Видеонаблюдение и металлоискатели: к каким мерам безопасности готовиться участникам НМТ
5 мин

Видеонаблюдение и металлоискатели: к каким мерам безопасности готовиться участникам НМТ

Мария Волошин
Основные тезисы
  • В 2026 году на НМТ будут осуществлены меры безопасности.
  • В частности, проверка металлоискателями, блокировка интернета и видеонаблюдение.
НМТ-2026
НМТ-2026 / Freepik

В предыдущие годы во время национального мультитеста были случаи "утечки" сведений о содержании тестов. Также организаторы тестирования фиксировали недобросовестное поведение участников НМТ.

Говорится, в частности, о 2022 – 2023 годах. Об этом рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Какие меры безопасности будут на НМТ в 2026 году?

Вакуленко рассказала, что УЦОКО постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, которые имеют целью обеспечить и сохранить тестовые материалы от "утечек". И при этом не нарушить равенства всех участников тестирования. И это независимо от того, в каких сессиях тестирования они участвуют.

Среди этих мероприятий, в частности, запланировали в этом году такие:

  • проведение поверхностной проверки металлоискателями, чтобы не допускать в аудитории тестирования участников с техническими средствами, например мобильные телефоны;

  • блокировка доступа к интернету путем активации на компьютерах участников CEB-браузера;

  • внешнее видеонаблюдение и видеонаблюдение за ходом процедуры тестирования в аудиториях.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?

  • В 2026 году НМТ будет происходить в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.

  • Знания участников будут проверять по 4 предметам.

  • Обязательно они будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

  • Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.

  • Мультитест будет проходить в рамках двух этапов.

  • Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

  • Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.