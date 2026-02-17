Видеонаблюдение и металлоискатели: к каким мерам безопасности готовиться участникам НМТ

Говорится, в частности, о 2022 – 2023 годах. Об этом рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Какие меры безопасности будут на НМТ в 2026 году?

Вакуленко рассказала, что УЦОКО постепенно разрабатывает и внедряет процедуры, которые имеют целью обеспечить и сохранить тестовые материалы от "утечек". И при этом не нарушить равенства всех участников тестирования. И это независимо от того, в каких сессиях тестирования они участвуют.

Среди этих мероприятий, в частности, запланировали в этом году такие:

проведение поверхностной проверки металлоискателями, чтобы не допускать в аудитории тестирования участников с техническими средствами, например мобильные телефоны;

блокировка доступа к интернету путем активации на компьютерах участников CEB-браузера;

внешнее видеонаблюдение и видеонаблюдение за ходом процедуры тестирования в аудиториях.

