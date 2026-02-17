Регистрация на тестирование состоится в течение 5 марта – 2 апреля. Основная сессия НМТ – с 20 мая по 25 июня, дополнительная – в течение 17 – 24 июля, рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Что делать участнику, который не смог сдать НМТ?

Вакуленко растолковала также, что делать участникам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не смогут сдать тестирование. Говорится, в частности, об отключении света или воздушные тревоги продолжительностью более 2,5 часов.

Если такая ситуация происходит в рамках основной сессии НМТ и участник не сможет начать или завершить тестирование, он должен в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии подать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования заявление о предоставлении возможности пройти мультитест во время дополнительных сессий.

Решение о допуске к участию в дополнительных сессиях регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования принимает на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ,

– уточнила она.

И добавила, что участника допускают к прохождению тестирования во время дополнительных сессий в случае согласования комиссией при Украинском центре оценивания качества образования ходатайство об аннулировании его результата НМТ по итогам основной сессии.

Заметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB рассказывала, что для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы НМТ.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?