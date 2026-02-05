Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.
Смотрите также Когда стартует регистрация на НМТ-2026
Какие даты НМТ запомнить?
Экзамены будут проходить в рамках основной сессии в течение 20 мая – 25 июня, в рамках дополнительной – в течение 17 – 24 июля.
Регистрация для участия в НМТ будет происходить в онлайн-формате с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Персональный кабинет можно будет создать автоматически через приложение Дія или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.
НМТ будет происходить как в Украине, так и за ее пределами. До 3 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародуют перечень стран и городов за рубежом, на территории которых создадут временные экзаменационные центры. Из соображений безопасности не будут публиковать их местоположения.
Предусмотрели два периода регистрации для участия в НМТ – основной и дополнительный.
Основной для участия в основных сессиях НМТ продлится с 5 марта по 2 апреля включительно. При необходимости можно в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ) до 7 апреля.
В дополнительный период (11 – 16 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им было отказали в регистрации. Изменения в регистрационные данные им можно будет внести до 21 мая.
Когда придут приглашения на тестирование?
Для зарегистрированных для участия в основных сессиях НМТ не позднее чем за десять календарных дней до начала их проведения появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения. В них будет указана дата, время и место прохождения тестирования. А для участников и участниц дополнительных сессий – не позднее чем за три календарных дня до их начала.
Информацию о результатах основных сессий УМТ по шкале 100 – 200 баллов разместят в персональных кабинетах участников до 3 июля, дополнительных – до 29 июля.
Календарь НМТ-2026 / УЦОКО
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Тестирование в этом году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
УМТ будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.