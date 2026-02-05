Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також Коли стартує реєстрація на НМТ-2026

Які дати НМТ запам'ятати?

Іспити відбуватимуться у межах основної сесії протягом 20 травня – 25 червня, у межах додаткової – упродовж 17 – 24 липня.

Реєстрація для участі в НМТ відбуватиметься в онлайн-форматі за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Персональний кабінет можна буде створити автоматично через застосунок Дія або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

НМТ відбуватиметься як в Україні, так і за її межами. До 3 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять перелік країн та міст за кордоном, на території яких створять тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки не публікуватимуть їхні місця розташування.

Передбачили два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий.

Основний для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. За потреби можна у персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) до 7 квітня.

У додатковий період (11 – 16 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовили в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних їм можна буде внести до 21 травня.

Коли прийдуть запрошення на тестування?

Для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення. У них буде вказана дата, час і місце проходження тестування. А для учасників та учасниць додаткових сесій – не пізніше ніж за три календарних дні до їх початку.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових – до 29 липня.



Календар НМТ-2026 / УЦОЯО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?