Вступники, яких зарахували на контрактну форму навчання, можуть бути переведені на бюджет за певних умов, про це йдеться у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Скористатися цим правом можуть абітурієнти, які до 20 серпня 2026 року не отримували рекомендації на бюджет під час вступної кампанії.

Хто має право на обов'язкове переведення?

Порядок прийому на навчання визначає категорії вступників, яких повинні перевести на бюджет у першу чергу. До них належать:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один із батьків яких загинув або помер унаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності;

особи, один із батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також унаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Для цих категорій переведення на бюджет є гарантованим за наявності відповідних документів.

Хто ще може претендувати на бюджет?

Окрім обов'язкових категорій, є вступники, які також можуть бути переведені за наявності вільних місць і відповідного конкурсного бала. Серед них:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності із Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та їх неповнолітні діти та особи, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2) та їх неповнолітні діти;

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які у 2026 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 жовтня 2025 року;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) у населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій до 01 липня року вступу;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).

Важливо, що претендувати на переведення можуть лише ті вступники, які мають конкурсний бал не менше ніж 130 балів (або 120 балів для спеціальностей із державною підтримкою).

Як відбувається переведення і коли можуть відмовити?

Переведення на бюджет здійснюється після того, як задовольнять потреби вступників із гарантованих категорій або якщо вони відмовляться від місць. Далі кандидатів обирають за рейтинговим принципом – від вищого конкурсного бала до нижчого.

Якщо на обраній спеціальності бракує бюджетних місць, заклад вищої освіти може перерозподілити їх з інших спеціальностей у межах тієї ж галузі. У разі нестачі місць для обов'язкових категорій університет звертається до державного або регіонального замовника щодо їх збільшення.

Важливо! Водночас переведення неможливе, якщо вступник одразу під час подання заяви обрав участь виключно у конкурсі на контракт. Остаточне рішення щодо переведення ухвалює конкурсна комісія.

Ціни на навчання в українських вишах зростатимуть: де і чому?

Ціни на навчання у вишах України зростають. Зокрема, це відбувається через підвищення зарплат викладачам, витрати на енергоносії та утримання приміщень.

Держава наразі не покриває реальних витрат вишів навіть для бюджетних місць.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського DW підтвердили, що планують підвищувати плату за навчання в 2026 – 2027 навчальному році.

Кажуть, що все дорожчає, а зарплати викладачам платити треба.

Іще одним чинником здорожчання навчання є демографічна ситуація в Україні. Населення скорочується – скорочується і кількість абітурієнтів.