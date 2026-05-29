Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в программе "Есть Разговор".
Какая основная проблема во время сдачи НМТ?
Вакуленко рассказала также, что участникам довольно сложно организоваться и переключиться с предмета на предмет.
Здесь нужно иметь хорошую академическую подготовку. То есть ребенок, подросток или подросток, которые 11 лет учились в школе и выполняли все домашние задания, ходили на все уроки, имели по семь-восемь уроков в день в 10 – 11 классах, сможет справиться с такой нагрузкой,
– отметила она.
Но если, по словам руководительницы Центра, такой нагрузки в последние годы не было, в частности из-за длительных воздушных тревог, не очное обучение, то таким участникам трудно сдавать тестирование.
Снизилось ли качество образования среди детей из-за войны?
Руководительница УЦОКО также отметила, что мультитест – не лучший показатель измерения качества образования. Все же основная цель этого экзамена – создать рейтинговый список участников для поступления в вузы.
И мы калибруем наши задачи, то есть находим такие, которые будут посильными для этой аудитории,
– отметила она.
То есть, по словам Вакуленко, создают экзамен для того, чтобы как можно правильнее распределить участников.
Что известно об НМТ в 2026 году?
- НМТ в этом году стартовал 20 мая.
- Экзамен будет проходить в рамках основной и дополнительной сессии.
- Основная продлится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.