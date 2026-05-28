Об этом рассказала в комментарии Новини.LIVE на "Саммите городов и регионов" нардеп Юлия Гришина. Речь идет об уменьшении количества предметов для сдачи.

Смотрите также НМТ – 2026 начался: главные моменты, которые должны знать участники

Какие изменения рассматривают?

Нардеп рассказала, что в Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на НМТ с четырех до трех. Говорится о следующих вступительных кампаниях.

Она также отметила, что государство должно искать пути упрощения вступительной кампании для учеников. Причина – нагрузки и условия войны.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Гришина рассказала и о том, что в этом году ввели важное нововведение для детей, которые попали под ночные обстрелы перед сдачей теста. Она отмечает, что ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь сможет сдать НМТ в другой день.

Нардеп также отметила, что это важный шаг для поддержки учеников, потому что тестирование влияет на их будущее и возможность получить высшее образование.

Смотрите также Из-за этой неожиданной причины участника УМТ могут лишить права сдавать экзамен

Что известно об НМТ в 2026 году?