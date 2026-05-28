Об этом рассказала в комментарии Новини.LIVE на "Саммите городов и регионов" нардеп Юлия Гришина. Речь идет об уменьшении количества предметов для сдачи.
Какие изменения рассматривают?
Нардеп рассказала, что в Верховной Раде обсуждают возможность сокращения количества предметов на НМТ с четырех до трех. Говорится о следующих вступительных кампаниях.
Она также отметила, что государство должно искать пути упрощения вступительной кампании для учеников. Причина – нагрузки и условия войны.
Гришина рассказала и о том, что в этом году ввели важное нововведение для детей, которые попали под ночные обстрелы перед сдачей теста. Она отмечает, что ребенок, который находится в стрессе после обстрела, теперь сможет сдать НМТ в другой день.
Нардеп также отметила, что это важный шаг для поддержки учеников, потому что тестирование влияет на их будущее и возможность получить высшее образование.
Что известно об НМТ в 2026 году?
- НМТ стартовал 20 мая. Его результаты нужны для поступления в вузы нашего государства.
- Экзамен будет проходить в рамках основной и дополнительной сессии.
- Основная продлится с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в рамках двух этапов.
- Более 500 поступающих будут сдавать НМТ на языках нацменьшинств.
- Среди предметов на выбор самым популярным является иностранный язык.