Ведь невежливое отношение к работникам экзаменационного центра или участникам НМТ может лишить права сдачи мультитеста. Об этом информирует Osvita.ua.

Почему участника могут лишить права сдавать НМТ?

Такая норма прописана в регламенте работы временных экзаменационных центров в 2026 году. Согласно ему функционируют ТЭЦ.

В регламенте прописали причины, по которым участника могут не допустить в экзаменационный центр или лишить права на сдачу НМТ. Это может произойти в случае если он имеет с собой опасные предметы или вещества, которые угрожают жизни или здоровью людей.

Также причиной может стать невыполнение указаний и требований работников ТЭЦ или невежливое отношение к присутствующим в центре.

Лишить права выполнять задания на тестировании могут и за отказ ознакомиться с правилами прохождения НМТ и нарушение других правил.

Лишат права на продолжение экзамена и тех, кто будет пытаться скопировать (переписать) задание НМТ, вынести из аудитории черновик или использовать технические устройства во время перерыва или во время пребывания в укрытии.

