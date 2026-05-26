Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Как и кто может принять участие в дополнительной сессии?

Участники, которые не приняли участия в основных сессиях по уважительным причинам, должны в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования подать в региональный центр оценивания качества образования соответствующее заявление. При этом в тот, который их регистрировал.

Заявление должно быть о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. Также не стоит забывать о документе, который подтвердит соответствующие факты и обстоятельства.

Если вам надо изменить место тестирования, можете указать в заявлении населенный пункт, где будет находиться во время экзамена.

Образец заявления (для участников в Украине).

Образец заявления (для участников за рубежом).

Участники, которые после ночи обстрелов и длительной воздушной тревоги понимают, что не могут прибыть на тестирование из-за плохого самочувствия или психоэмоционального состояния, также имеют право в течение трех рабочих дней подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий,

– акцентировали в Центре.

Решение о допуске будет принимать регламентная комиссия при региональном центре с учетом ситуации с безопасностью накануне тестирования.

