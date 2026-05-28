Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в программе "Есть Разговор".

Смотрите также Что делать, если не удалось по уважительным причинам сдать НМТ

Какие участники составляют НМТ-2026?

Вакуленко отметила, что результаты НМТ нужны для поступления в вузы Украины. Все же она надеется, что старейшая участница нынешнего НМТ, возможно, сдает его для поддержки внуков.

Опыт нашей участницы 70+ показывает, что даже плохой результат – не приговор,

– говорит руководительница Центра.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ранее в МОН Украины рассказывали, что в 2026 году на национальный мультитест зарегистрировались более 355 тысяч человек. Это на 43 тысячи больше чем в прошлом году. За рубежом экзамен планируют сдавать 18,5 тысяч абитуриентов.

То есть имеем существенно большее количество потенциальных участников и участниц НМТ. И за рубежом в прошлом году планировали проходить оценивание до 20 тысяч и реально прошли до 16 тысяч поступающих и поступающих такое оценивание,

– отметила Вакуленко.

Также зафиксировали значительное увеличение количества участников прошлых лет. в 2026 году экзамен будут сдавать более 100 тысяч человек, которые уже имеют полное общее среднее образование. Часть из них хочет улучшить результат.

Вакуленко также рассказала, что УЦОКО не фиксирует массового оттока абитуриентов за границу.

Смотрите также В Украине могут уменьшить количество предметов на НМТ

Что известно об НМТ в 2026 году?