Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко у програмі "Є Розмова".

Які учасники складають НМТ-2026?

Вакуленко зазначила, що результати НМТ потрібні для вступу у виші України. Все ж вона сподівається, що найстарша учасниця цьогорічного НМТ, можливо, складає його задля підтримки онуків.

Досвід нашої учасниці 70+ показує, що навіть поганий результат – не вирок,

– каже очільниця Центру.

Раніше у МОН України розповідали, що 2026 року на національний мультитест зареєструвалися понад 355 тисяч людей. Це на 43 тисячі більше ніж торік. За кордоном іспит планують складати 18,5 тисячі абітурієнтів.

Тобто маємо суттєво більшу кількість потенційних учасників і учасниць НМТ. І за кордоном минулого року планували проходити оцінювання до 20 тисяч і реально пройшли до 16 тисяч вступників і вступниць таке оцінювання,

– зауважила Вакуленко.

Також зафіксували значне збільшення кількості учасників минулих років. 2026 року іспит складатимуть понад 100 тисяч людей, які вже мають повну загальну середню освіту. Частина з них хоче покращити результат.

Вакуленко також розповіла, що УЦОЯО не фіксує масового відтоку вступників за кордон.

Що відомо про НМТ у 2026 році?