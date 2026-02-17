Об этом "Освитории" рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, какие изменения произойдут.

Какие изменения будут на НМТ?

Вакуленко рассказала, что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа. По химии – в 2025 году было 30 заданий, в этом году – 24 задания.

Директор Украинского центра оценивания качества образования также добавила, что Центр уже обнародовал характеристики предметных тестов. Также – демонстрационные варианты тестов.

В 2026 году УЦОКО не планирует дополнять тесты НМТ заданиями, которые предусматривают развернутый ответ,

– уточнила Вакуленко.

И добавила, что в целом во время действия военного положения в Украине не будет существенных изменений в структуре и содержании тестов НМТ.

Могут ли изменить график тестирования?

Руководительница УЦОКО также отметила, что сроки проведения НМТ в 2026 году уже утвердило МОН и пока менять их не планируют.

Важно учитывать, что оценивание должны состояться не только в Украине, но и за рубежом, поэтому важно заблаговременно согласовывать даты тестирования, чтобы международные партнеры продолжили сотрудничество с нами,

– резюмировала Вакуленко.

Заметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB рассказывала, что для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы НМТ.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?