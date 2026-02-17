Про це "Освіторії" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, які зміни відбудуться.

Які зміни будуть на НМТ?

Вакуленко розповіла, що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти також додала, що Центр вже оприлюднив характеристики предметних тестів. Також – демонстраційні варіанти тестів.

У 2026 році УЦОЯО не планує доповнювати тести НМТ завданнями, які передбачають розгорнуту відповідь,
– уточнила Вакуленко.

І додала, що загалом під час дії воєнного стану в Україні не буде суттєвих змін у структурі та змісті тестів НМТ.

Чи можуть змінити графік тестування?

Очільниця УЦОЯО також зазначила, що терміни проведення НМТ у 2026 році вже затвердило МОН і поки змінювати їх не планують.

Важливо враховувати, що оцінювання мають відбутися не лише в Україні, але й за кордоном, тож важливо завчасно узгоджувати дати тестувань, щоб міжнародні партнери продовжили співпрацю з нами,
– резюмувала Вакуленко.

Зауважимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю LB розповідала, що для частини спеціальностей можуть знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч тестування відбуватиметься протягом одного дня у межах основної і додаткової сесій.

  • Учасники проходитимуть перевірку знань з 4 предметів.

  • Обов'язково складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія НМТ відбуватиметься з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.

  • Тестування відбуватиметься у межах двох етапів.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.