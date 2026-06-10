Під час підготовки до НМТ школярі нерідко плутають історичні терміни, назви держав і прізвища відомих діячів, й інколи такі помилки виходять настільки кумедними, що надовго запам'ятовуються викладачам. Репетиторка з історії України Ірина Лукашевич у своєму Threads опублікувала добірку найсмішніших фраз, які їй доводилося чути від учнів під час занять.

Дивіться також Вчителька історії набрала "лише 183 бали" на НМТ: про що застерігає учасників

"Антифекальна церква" та "Кримське хамство"

Серед найяскравіших обмовок і неправильних трактувань, за словами історикині, були такі вислови:

"Антифекальна церква";

"Кримське хамство";

"Прокладка" замість продрозкладки;

"Австрійська династія Гамбургерів";

"Іпатій Попій";

"Кримські тартари".

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Допис швидко став популярним і зібрав сотні реакцій. У коментарях користувачі почали ділитися власними історіями зі школи та підготовки до іспитів.

Так, серед курйозних варіантів згадували "Івана Сулеймана" замість Івана Сулими, "Акт Злучки" замість Акта Злуки, "Хозарське кагало" замість Хозарського каганату та навіть "пакт Молотова-Робінгуда".

Ось, що розповіла репетиторка / Скриншот з Threads

Один із користувачів пригадав, як у дитинстві чув про "Австралійську імперію", а інший написав, що його учні називали плебеїв "плейбоями".

Від "опаришів" до "Києво-Печерського Лувру"

Не менш кумедними виявилися й інші приклади. Один із коментаторів розповів, що чув, як опришків називали "опаришами", а декабристів – "дикобразами".

Ще один користувач пригадав відповідь учня, який пояснив, що князівська дружина – це "жінка, на якій одружився князь". А сама Ірина Лукашевич поділилася історією про семикласника, який написав на контрольній, що "шляхта – це жінка, яка продає себе чоловіку за гроші на деякий час".

Серед інших перлів мережа згадала "Києво-Печерський Лувр", "Кубанські сигари", "Луцьку область", "чати-читальні" замість хат-читалень і навіть "Джорджа Борща".

Попри кумедність таких помилок, викладачі зазначають, що подібні обмовки є звичною частиною навчального процесу. А для багатьох репетиторів вони стають джерелом історій, які можна згадувати роками й щоразу усміхатися.