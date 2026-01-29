Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Как будут учиться студенты?
Чиновник при этом отметил, что окончательное решение о формате обучения принимает само заведение высшего образования. Он может это сделать в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом. При этом на местах должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию.
Университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и работников, а также – по возможности – для людей рядом,
– добавил чиновник.
В Киеве студенческие объединения инициировали организацию помощи пожилым людям и маломобильным лицам. МОН налаживает координацию этого процесса вместе с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно привлечь имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях.
Как продолжается обучение в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.