Об этом информирует УП. В Департаменте образования и науки КГГА рассказали детали.
Как работают школы в Киеве?
В департаменте образования заявили, что по состоянию на 2 февраля 237 школ столицы работают очно, 71 – смешанно и 104 заведения – дистанционно. И добавили, что в Деснянском районе ситуация отличается от общегородской: большинство школ работают дистанционно.
14 учреждений общего среднего образования Деснянского района работают очно; 8 – смешанно и 31 заведение – дистанционно, – сообщили в управлении образования Деснянской РГА.
Как работают детсады?
Также известно, что в столице почти все детские сады работают в обычном формате.
Чиновники сообщили, что в столице Украины фиксируют 553 коммунальные детсады по состоянию на 2 февраля. Очно функционируют 94% учреждений. В них ежедневно есть более 38% от общего количества воспитанников. В Деснянском районе в обычном формате функционируют 60 коммунальных детсадов.
В то же время управление образования Деснянской РГА сообщает, что в детских садах функционирует 496 дежурных групп. В них находится 8 198 детей (100% от общего количества детей, нуждающихся в детском саду).
В департаменте образования и науки КГГА добавляют, что формат обучения каждое учебное заведение выбирает самостоятельно, в зависимости от ситуации безопасности, а также условий тепло- и электроснабжения.
У КГГА при этом сообщали, что по состоянию на 2 февраля в школы Киева пришли почти 110 тысяч учеников. Это 41,6% от общего количества школьников города. Почти 77 тысяч школьников, или 29,1%, выбрали дистанционный формат. На индивидуальной форме находятся 27,1 тысячи учеников, что составляет 10,3%.
Интересно! Министерство образования и науки Украины на днях обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендовало областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.
Как проходит обучение в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики постепенно вернулись на очное обучение.