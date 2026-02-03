Об этом информирует УП. В Департаменте образования и науки КГГА рассказали детали.

Смотрите также Обучение во время сложной энергетической ситуации: МОН обратилось к регионам

Как работают школы в Киеве?

В департаменте образования заявили, что по состоянию на 2 февраля 237 школ столицы работают очно, 71 – смешанно и 104 заведения – дистанционно. И добавили, что в Деснянском районе ситуация отличается от общегородской: большинство школ работают дистанционно.

14 учреждений общего среднего образования Деснянского района работают очно; 8 – смешанно и 31 заведение – дистанционно, – сообщили в управлении образования Деснянской РГА.

Смотрите также Школам очень нужны новые специалисты: почему молодежь не хочет становиться учителями

Как работают детсады?

Также известно, что в столице почти все детские сады работают в обычном формате.

Чиновники сообщили, что в столице Украины фиксируют 553 коммунальные детсады по состоянию на 2 февраля. Очно функционируют 94% учреждений. В них ежедневно есть более 38% от общего количества воспитанников. В Деснянском районе в обычном формате функционируют 60 коммунальных детсадов.

В то же время управление образования Деснянской РГА сообщает, что в детских садах функционирует 496 дежурных групп. В них находится 8 198 детей (100% от общего количества детей, нуждающихся в детском саду).

В департаменте образования и науки КГГА добавляют, что формат обучения каждое учебное заведение выбирает самостоятельно, в зависимости от ситуации безопасности, а также условий тепло- и электроснабжения.

У КГГА при этом сообщали, что по состоянию на 2 февраля в школы Киева пришли почти 110 тысяч учеников. Это 41,6% от общего количества школьников города. Почти 77 тысяч школьников, или 29,1%, выбрали дистанционный формат. На индивидуальной форме находятся 27,1 тысячи учеников, что составляет 10,3%.

Интересно! Министерство образования и науки Украины на днях обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендовало областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Как проходит обучение в Украине?