Где состояние дорог в Украине худшее?

С начала полномасштабной войны системное финансирование содержания дорог в Украине фактически отсутствует. Причиной является де-факто ликвидация дорожного фонда, а следовательно – защищенных расходов в госбюджете на ремонты автодорог. Об этом в комментарии 24 Каналe рассказала инженер путей сообщения Анна Минюкова.

После очередной оттепели в Украине начали фиксировать ухудшение состояния автодорог. В частности в соцсетях появились видео с проблемными участками дорог Киев-Чоп, Киев-Одесса, Николаев-Одесса, где после таяния снега появились ямы.

Эксперт Анна Минюкова говорит, что состояние украинских дорог в последние годы ухудшалось пропорционально сокращению финансирования. Чтобы сдерживать разрушение сети, нужны текущие ремонты, однако из-за нехватки средств их не проводили в нужном объеме.

Анна Минюкова Инженер путей сообщения, специалистка в области транспортной инфраструктуры Сейчас капитальные ремонты не являются обязательными – ситуацию еще можно стабилизировать ямочным ремонтом и дорожными картами в пределах текущих расходов. Но если этого не делать, то в результате Украина полностью потеряет дороги. Что можно увидеть на дорогах местного значения, где ситуацию может исправить уже только капитальный ремонт, который стоит значительно дороже. Между селами уже 90% дорог находятся в ужасном состоянии.

Как рассказала инженер, дорожное покрытие имеет свой проектный межремонтный срок, продолжительность которого зависит от типа покрытия, категории дороги и интенсивности движения. К примеру, для асфальтобетона в среднем он составляет 10 – 12 лет, однако чтобы дорога прослужила это время, она нуждается в регулярном обслуживании.

Специалист отмечает, что в этом году интенсивность разрушения дорог обусловлена такими сезонными факторами, как перепады температур и циклы замораживания-оттаивания, а также интенсивной обработкой дорог противогололедными материалами.

В таких условиях в хорошем состоянии могли остаться только недавно отремонтированные или капитально обновленные участки. Дороги с трещинами, латками или накопленным износом после такой зимы были обречены на разрушение. Также в этом году сезонные факторы наложились на многолетнее недофинансирование содержания дорог и нарушение межремонтных циклов,

– заключает инженер.

По мнению эксперта Анны Минюковой, в Украине существует потребность восстановить дорожный фонд как защищенную статью расходов, чтобы позволить балансодержателям прогнозировать свою работу.

Что делает государство для восстановления дорог?

18 февраля Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине будут готовиться к текущему ремонту дорог общего пользования. Расходы на год предусмотрены, однако Правительство должно обеспечить и дополнительное финансирование.

В первую очередь будут заниматься восстановлением маршрутов, задействованных в логистике сил обороны, а также жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры. Работы должны начать, как только позволит погода.

Как рассказал в интервью "Экономической правде" председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, ежегодно финансирование дорог в Украине сокращают, а бюджет для этого составляет 10 – 15% от минимальной потребности на полноценное содержание:

в 2023 году закладывали 42 миллиарда гривен ;

; в 2024 году выделяли 21,5 миллиарда гривен ;

; в 2025 году направляли 18,6 миллиарда гривен , в частности впервые 1,8 миллиарда гривен – на местные дороги;

, в частности впервые 1,8 миллиарда гривен – на местные дороги; в 2026 году предусмотрели 12,6 миллиарда гривен, но из них на текущий ремонт и содержание дорог потратят только 8,6 миллиардов гривен.

Обратите внимание! До полномасштабной войны ремонты дорог финансировали из дорожного фонда, который наполнялся благодаря акцизному налогу на топливо. Его продолжают собирать, однако средства направляют в общий фонд бюджета, а оттуда – на нужды обороны.

Как менялась ситуация на дорогах в феврале?