Де стан доріг в Україні найгірший?

З початку повномасштабної війни системне фінансування утримання доріг в Україні фактично відсутнє. Причиною є де-факто ліквідація дорожнього фонду, а отже – захищених витрат у держбюджеті на ремонти автошляхів. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова.

Після чергової відлиги в Україні почали фіксувати погіршення стану автошляхів. Зокрема в соцмережах з'явилися відео з проблемними ділянками доріг Київ-Чоп, Київ-Одеса, Миколаїв-Одеса, де після танення снігу з'явилися ями.

Експертка Анна Мінюкова говорить, що стан українських доріг в останні роки погіршувався пропорційно до скорочення фінансування. Щоб стримувати руйнування мережі, потрібні поточні ремонти, однак через брак коштів їх не проводили в потрібному обсязі.

Анна Мінюкова Інженер шляхів сполучення, спеціалістка в галузі транспортної інфраструктури Наразі капітальні ремонти не є обов’язковими – ситуацію ще можна стабілізувати ямковим ремонтом і дорожніми картами в межах поточних видатків. Але якщо цього не робити, то в результаті Україна повністю втратить дороги. Що можна побачити на дорогах місцевого значення, де ситуацію може виправити вже тільки капітальний ремонт, який коштує значно дорожче. Між селами вже 90% доріг знаходяться в жахливому стані.

Як розповіла інженерка, дорожнє покриття має свій проєктний міжремонтний термін, тривалість якого залежить від типу покриття, категорії дороги та інтенсивності руху. До прикладу, для асфальтобетону в середньому він становить 10 – 12 років, однак щоб дорога прослужила цей час, вона потребує регулярного обслуговування.

Фахівчиня зазначає, що цьогоріч інтенсивність руйнування доріг обумовлена такими сезонними факторами, як перепади температур і цикли заморожування-відтавання, а також інтенсивною обробкою доріг протиожеледними матеріалами.

У таких умовах у хорошому стані могли залишитися лише нещодавно відремонтовані або капітально оновлені ділянки. Дороги з тріщинами, латками або накопиченим зносом після такої зими були приречені на руйнування. Також цього року сезонні фактори наклалися на кількарічне недофінансування утримання доріг і порушення міжремонтних циклів,

– підсумовує інженерка.

На думку експертки Анни Мінюкової, в Україні існує потреба відновити дорожній фонд як захищену статтю видатків, аби дозволити балансоутримувачам прогнозувати свою роботу.

Що робить держава для відновлення доріг?

18 лютого Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні готуватимуться до поточного ремонту доріг загального користування. Видатки на рік передбачені, однак Уряд має забезпечити й додаткове фінансування.

У першу чергу займатимуться відновленням маршрутів, задіяних у логістиці сил оборони, а також життєзабезпечення громад і роботу критичної інфраструктури. Роботи мають розпочати, щойно дозволить погода.

Як розповів в інтерв'ю "Економічній правді" голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, щороку фінансування доріг в Україні скорочують, а бюджет для цього становить 10 – 15% від мінімальної потреби на повноцінне утримання:

у 2023 році закладали 42 мільярди гривень ;

; у 2024 році виділяли 21,5 мільярда гривень ;

; у 2025 році спрямовували 18,6 мільярда гривень , зокрема вперше 1,8 мільярда гривень – на місцеві дороги;

, зокрема вперше 1,8 мільярда гривень – на місцеві дороги; у 2026 році передбачили 12,6 мільярда гривень, але з них на поточний ремонт та утримання доріг витратять тільки 8,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! До повномасштабної війни ремонти доріг фінансували з дорожнього фонду, який наповнювався завдяки акцизному податку на пальне. Його продовжують збирати, однак кошти спрямовують до загального фонду бюджету, а звідти – на потреби оборони.

