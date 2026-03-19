Чому бізнес покриватиме ремонти доріг за власний рахунок?

Йдеться приблизно про чверть від усього обсягу покриття, яке зараз потребує термінового відновлення (понад 10,9 мільйонів квадратних метрів із загальних 23,5 мільйонів), пише Forbes.

Дивіться також Україна втрачає дороги: наскільки дорожче їх ремонтувати, не чекаючи потепління

Керівник Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів, що агентство вже звернулося до 20 підрядних компаній із вимогою виправити виявлені дефекти. Наразі жодна з них не відмовилась виконувати свої гарантійні обов’язки.

Втім, основну частину ремонтів усе ж профінансує держава – це щонайменше 75% від термінових робіт:

Загалом у Кабміні планують спрямувати на дороги до 10 мільярдів гривень із резервів.

За оцінками Сухомлина, щоб привести дорожню інфраструктуру до нормального стану з урахуванням воєнних потреб, потрібно близько 50 мільярдів гривень.

Частину цих робіт, ймовірно, доведеться виконувати в борг.

Окрім бюджетних коштів, до фінансування долучають міжнародні інституції – зокрема Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, а також грантові програми на кшталт CEF.

Чому українські дороги потребують екстреного ремонту?

В КК "Київавтодор" для РБК-Україна розповіли, що критична ситуація на дорогах виникла через дуже старе покриття. Адже капітального ремонту деякі шляхи не бачили десятиліттями.

Зверніть увагу! Дороги на більшості вулиць Києва не ремонтували по 20 – 30 років.

Зокрема після зими є додатковий ризик, який пов'язують із замерзанням та розмерзанням води в тріщинах на поверхні покриття. Також фахівці зазначають, що причиною для руйнувань часто стають навантаження, коли збільшується рух великовагового транспорту або він є неконтрольованим.

У компанії також зазначили, що дороги з ремонтом за останні 5 – 7 років фактично не мають пошкоджень. Тож, йдеться виключно про ті ділянки, на яких не акцентували десятиліттями.

Що відомо про ремонти доріг в Україні?