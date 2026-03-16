На що спрямують гроші з резервного фонду?

Про те, у які терміни планують завершити оновлення українських доріг, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка розповіла про додаткові кошти, які виділяють на ремонт автомагістралей. Відомо, що на 2026 рік загалом передбачили 12,6 мільярда гривень на утримання доріг загального користування.

Нині на поточні роботи спрямували 4,6 мільярда гривень. Однак щоб привести до ладу дороги з високою інтенсивністю руху – держава виділяє додаткові 3 мільярди з резервів.

Також Свириденко повідомила, що ремонт на трасах міжнародного значення мають завершити до 1 травня. Інші основні роботи – до 1 червня.

Водночас Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, розповів про значне прискорення темпів ремонту доріг. Особливо це стосується ключових українських магістралей.

Зауважте! Від початку 2026 року дорожнє покриття вже відновили на площі майже 737 тисяч метрів квадратних.

Зокрема на відеозвіті показали оновлення в таких областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Тернопільській;

Полтавській;

Закарпатській;

Хмельницькій;

Івано-Франківській;

Житомирській.

Чому українські дороги потребують екстреного ремонту?

В КК "Київавтодор" для РБК-Україна розповіли, що критична ситуація на дорогах виникла через дуже старе покриття. Адже капітального ремонту деякі шляхи не бачили десятиліттями.

Зверніть увагу! Дороги на більшості вулиць Києва не ремонтували по 20 – 30 років.

Зокрема після зими є додатковий ризик, який пов'язують із замерзанням та розмерзанням води в тріщинах на поверхні покриття. Також фахівці зазначають, що причиною для руйнувань часто стають навантаження, коли збільшується рух великовагового транспорту або він є неконтрольованим.

У компанії також зазначили, що дороги з ремонтом за останні 5 – 7 років фактично не мають пошкоджень. Тож, йдеться виключно про ті ділянки, на яких не акцентували десятиліттями.

Повертаючись до столичної ситуації – у всіх районах Києва вже мають працювати ремонтні бригади. У "Київавтодор" зазначили, що навіть з обмеженим бюджетом через війну відновити дорожнє покриття необіхдно. Станом на середину березня У Києві відремонтували понад 8 200 квадратних метрів доріг. А з приходом стабільного тепла – додатково почнуться роботи з герметизації тріщин.

Сьогодні гостре питання - це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра не маленька. Потрібно для ремонту 52 мільярди гривень,

– сказав Зеленський.

Так президент коментував потребу в оновленні доріг у березні 2026 року під час брифінгу. Водночас теперішня масштабна програма оновлення доріг є вже другою за час президентства Зеленського. Вперше масове оновлення магістралей почали у 2020 році. Тоді програма "Великого будівництва" позиціонувалась як рекордна. За рік робіт мали відремонтувати тисячі кілометрів українських шляхів.

