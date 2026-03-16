На что направят деньги из резервного фонда?

О том, в какие сроки планируют завершить обновление украинских дорог, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр рассказала о дополнительных средствах, которые выделяют на ремонт автомагистралей. Известно, что на 2026 год в целом предусмотрели 12,6 миллиарда гривен на содержание дорог общего пользования.

Сейчас на текущие работы направили 4,6 миллиарда гривен. Однако чтобы привести в порядок дороги с высокой интенсивностью движения – государство выделяет дополнительные 3 миллиарда из резервов.

Также Свириденко сообщила, что ремонт на трассах международного значения должны завершить до 1 мая. Другие основные работы – до 1 июня.

В то же время Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины, рассказал о значительном ускорении темпов ремонта дорог. Особенно это касается ключевых украинских магистралей.

Заметьте! С начала 2026 года дорожное покрытие уже восстановили на площади почти 737 тысяч квадратных метров.

В частности на видеоотчете показали обновления в таких областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Тернопольской;

Полтавской;

Закарпатской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской;

Житомирской.

Почему украинские дороги нуждаются в экстренном ремонте?

В КК "Киевавтодор" для РБК-Украина рассказали, что критическая ситуация на дорогах возникла из-за очень старого покрытия. Ведь капитального ремонта некоторые дороги не видели десятилетиями.

Обратите внимание! Дороги на большинстве улиц Киева не ремонтировали по 20 – 30 лет.

В частности после зимы есть дополнительный риск, который связывают с замерзанием и оттаиванием воды в трещинах на поверхности покрытия. Также специалисты отмечают, что причиной для разрушений часто становятся нагрузки, когда увеличивается движение тяжеловесного транспорта или он является неконтролируемым.

В компании также отметили, что дороги с ремонтом за последние 5 – 7 лет фактически не имеют повреждений. Поэтому, речь идет исключительно о тех участках, на которых не акцентировали десятилетиями.

Возвращаясь к столичной ситуации – во всех районах Киева уже должны работать ремонтные бригады. В "Киевавтодор" отметили, что даже с ограниченным бюджетом из-за войны восстановить дорожное покрытие необходимо. По состоянию на середину марта в Киеве отремонтировали более 8 200 квадратных метров дорог. А с приходом стабильного тепла – дополнительно начнутся работы по герметизации трещин.

Сегодня острый вопрос - это дороги. Сегодня мы получили ответ, понятная цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая. Нужно для ремонта 52 миллиарда гривен,

– сказал Зеленский.

Так президент комментировал потребность в обновлении дорог в марте 2026 года во время брифинга. В то же время нынешняя масштабная программа обновления дорог является уже второй за время президентства Зеленского. Впервые массовое обновление магистралей начали в 2020 году. Тогда программа "Большого строительства" позиционировалась как рекордная. За год работ должны были отремонтировать тысячи километров украинских дорог.

