Где ремонтируют дороги в Украине?
Детали рассказала в понедельник, 9 марта, премьер-министр Юлия Свириденко. Правительство уже приняло соответствующие организационные решения.
Смотрите также Ремонт дорог в Украине: сколько средств выделяет правительство в 2026 году
По словам чиновницы, сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю уже отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Основной акцент – на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения,
– говорится в сообщении.
В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил – ежедневно в среднем ремонтируют 40 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Сейчас на дорогах государственного значения работают более 1 100 человек в составе 140 бригад.
Интенсивность работ постепенно увеличивают, объемы восстановления должны достичь 100 – 150 тысяч квадратных метров в день.
Средства направляют прежде всего на ключевые логистические маршруты и трассы с интенсивным движением, а также дороги, которые выполняют важную роль для эвакуации и обеспечения прифронтовых регионов.
Как проходит ремонт дорог в Украине: смотрите видео
Наибольшие объемы работ проводят на таких международных дорогах:
М-05 Киев – Одесса;
М-06 Киев – Чоп;
М-14 Одесса – Мелитополь;
М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на Бухарест);
М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский Могилев-Подольский;
М-28 Одесса – Южное – /М-14/ и тому подобное.
Интересно! Следующий этап – переход к масштабным ремонтам "картами", что обеспечит долговечное покрытие. Всего с начала 2026 года ликвидировано почти 220 тысяч метров повреждений.
Что о ремонте дорог говорят эксперты?
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала инженер путей сообщения Анна Минюкова рассказала, что состояние украинских дорог в последние годы ухудшалось пропорционально сокращению финансирования. Текущие ремонты как раз необходимы, чтобы сдерживать разрушение сети.
Она отметила – пока капитальные работы не являются обязательными, ведь ситуацию еще можно стабилизировать ямочным ремонтом и дорожными картами, даже в пределах текущих расходов.
Интересно, что современные технологии позволяют восстанавливать покрытие, не дожидаясь потепления. Однако тогда стоимость в холодное время года будет значительно выше.