Где ремонтируют дороги в Украине?

Детали рассказала в понедельник, 9 марта, премьер-министр Юлия Свириденко. Правительство уже приняло соответствующие организационные решения.

Смотрите также Ремонт дорог в Украине: сколько средств выделяет правительство в 2026 году

По словам чиновницы, сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю уже отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Основной акцент – на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения,

– говорится в сообщении.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Кулеба уточнил – ежедневно в среднем ремонтируют 40 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Сейчас на дорогах государственного значения работают более 1 100 человек в составе 140 бригад.

Интенсивность работ постепенно увеличивают, объемы восстановления должны достичь 100 – 150 тысяч квадратных метров в день.

Средства направляют прежде всего на ключевые логистические маршруты и трассы с интенсивным движением, а также дороги, которые выполняют важную роль для эвакуации и обеспечения прифронтовых регионов.

Как проходит ремонт дорог в Украине: смотрите видео

Наибольшие объемы работ проводят на таких международных дорогах:

М-05 Киев – Одесса;

М-06 Киев – Чоп;

М-14 Одесса – Мелитополь;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на Бухарест);

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский Могилев-Подольский;

М-28 Одесса – Южное – /М-14/ и тому подобное.

Интересно! Следующий этап – переход к масштабным ремонтам "картами", что обеспечит долговечное покрытие. Всего с начала 2026 года ликвидировано почти 220 тысяч метров повреждений.

Что о ремонте дорог говорят эксперты?