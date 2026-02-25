Возможен ли масштабный ремонт дорог зимой?

Сезонные факторы и проблемы недофинансирования привели к тому, что после зимы 2025 – 2026 годов украинские автодороги подверглись значительным разрушениям. Ремонт в холодное время года возможен, однако дороже того, что выполняют при стабильных плюсовых температурах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала инженер путей сообщения Анна Минюкова.

Об ухудшении состояния дорог в Украине стало известно в феврале, когда во время очередного потепления сошел снег. Водители заметили ямы на дорогах, где их раньше не было, и начали публиковать видео с проблемными участками на дорогах Киев – Одесса, Киев – Чоп, Николаев – Одесса и тому подобное.

На ситуацию с автодорогами отрегулировала Премьер-министр Юлия Свириденко, 18 февраля заявив о подготовке к текущему ремонту дорог общего пользования. В частности сообщила о поиске дополнительного финансирования.

Заметим! Приоритетными для восстановления выберут дороги на маршрутах, задействованных в логистике для нужд сил обороны, жизнеобеспечения общин и работы критической инфраструктуры. Работы запланировали начать, как только позволит погода.

Как рассказала инженер путей сообщения Анна Минюкова, ждать потепления для ремонтов дорог при наличии современных технологий не обязательно. Однако здесь встает вопрос цены, ведь стоимость восстановления покрытия в холодное время будет значительно выше, а в условиях и так имеющегося недофинансирования – возможно и неподъемной.

Анна Минюкова Инженер путей сообщения, специалистка в области транспортной инфраструктуры Существуют химические добавки, которые ускоряют схватывание (схватывание) бетона при низких температурах, но это может увеличивать стоимость материала на 5 – 50%. Если же минусовые температуры держатся долго, возникает потребность в подогреве бетона электротермическими методами, использовании тепляков и тепловых пушек. Это существенно повышает себестоимость работ, поэтому такие решения применяют ограниченно.

Относительно аварийного ямочного ремонта инженер отмечает, что в холодное время используют технологии холодного асфальта. Она позволяет выполнять работы без нагрева и тяжелой техники, однако имеет несколько особенностей:

холодный асфальт способен устранять аварийные дефекты на дорогах и поддерживать проездность, но эффект от ремонта временный и дает дождаться сезона полноценных работ;

стоимость холодного асфальта в пересчете на тонну выше, чем у классического.

По мнению инженера Анны Минюковой, сейчас ситуацию на дорогах Украины еще можно стабилизировать с помощью ямочного ремонта и дорожных карт в пределах текущих расходов. Однако если этого не сделать, в стране существует риск потери проездных дорог.

Эксперт отмечает, что наиболее остро вопрос состояния дорог стоит для прифронтовых регионов. Там враг системно выбивает железнодорожную инфраструктуру, поэтому оперативность оборонной логистики зависит именно от автодорог.

Есть ли у государства средства на финансирование ремонтов дорог?

Как рассказывал в интервью "Экономической правде" председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, бюджет на содержание дорог составляет 10 – 15% от минимальной потребности. Ежегодно же финансирование сокращается:

в 2023 году направили 42 миллиарда гривен ;

в 2024 году закладывали 21,5 миллиарда гривен ;

в 2025 году выделяли 18,6 миллиарда гривен , в частности впервые на местные дороги – 1,8 миллиарда гривен;

в 2026 году предусмотрели 12,6 миллиарда гривен, но из них только 8,6 миллиарда гривен пойдет на текущий ремонт и содержание дорог.

Во время полномасштабной войны в Украине де-факто ликвидировали дорожный фонд, что накапливал средства на ремонты автодорог с акцизного налога на топливо. Поэтому системное финансирование содержания дорог сейчас фактически отсутствует.

Что происходило с дорогами в феврале?