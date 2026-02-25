Чи можливий масштабний ремонт доріг взимку?

Сезонні фактори та проблеми недофінансування призвели до того, що після зими 2025 – 2026 років українські автошляхи зазнали значних руйнувань. Ремонт у холодну пору року можливий, проте дорожчий за той, що виконують при стабільних плюсових температурах. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова.

Про погіршення стану доріг в Україні стало відомо в лютому, коли під час чергового потепління зійшов сніг. Водії помітили ями на шляхах, де їх раніше не було, й почали публікувати відео з проблемними ділянками на дорогах Київ – Одеса, Київ – Чоп, Миколаїв – Одеса тощо.

На ситуацію з автошляхами відрегувала Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, 18 лютого заявивши про підготовку до поточного ремонту доріг загального користування. Зокрема повідомила про пошук додаткового фінансування.

Зауважимо! Пріоритетними для відновлення оберуть дороги на маршрутах, задіяних у логістиці для потреб сил оборони, життєзабезпечення громад та роботи критичної інфраструктури. Роботи запланували розпочати, щойно дозволить погода.

Як розповіла інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова, чекати потепління для ремонтів доріг при наявності сучасних технологій не обов'язково. Однак тут постає питання ціни, адже вартість відновлення покриття в холодну пору буде значно вищою, а в умовах і так наявного недофінансування – можливо й непідйомною.

Анна Мінюкова Інженер шляхів сполучення, спеціалістка в галузі транспортної інфраструктури Існують хімічні добавки, які прискорюють схоплювання (тужавіння) бетону при низьких температурах, але це може збільшувати вартість матеріалу на 5 – 50%. Якщо ж мінусові температури тримаються довго, виникає потреба у підігріві бетону електротермічними методами, використанні тепляків і теплових гармат. Це суттєво підвищує собівартість робіт, тому такі рішення застосовують обмежено.

Щодо аварійного ямкового ремонту інженерка зазначає, що в холодну пору використовують технології холодного асфальту. Вона дозволяє виконувати роботи без нагріву й важкої техніки, однак має кілька особливостей:

холодний асфальт здатен усувати аварійні дефекти на дорогах і підтримувати проїзність, але ефект від ремонту тимчасовий і дає дочекатися сезону повноцінних робіт;

вартість холодного асфальту в перерахунку на тонну вища, ніж у класичного.

На думку інженерки Анни Мінюкової, нині ситуацію на дорогах України ще можна стабілізувати за допомогою ямкового ремонту й дорожніх карт у межах поточних видатків. Проте якщо цього не зробити, у країні існує ризик втрати проїзних доріг.

Експертка зазначає, що найбільш гостро питання стану доріг стоїть для прифронтових регіонів. Там ворог системно вибиває залізничну інфраструктуру, тож оперативність оборонної логістики залежить саме від автошляхів.

Чи має держава кошти на фінансування ремонтів доріг?

Як розповідав в інтерв'ю "Економічній правді" голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, бюджет на утримання доріг становить 10 – 15% від мінімальної потреби. Щороку ж фінансування скорочується:

у 2023 році спрямували 42 мільярди гривень ;

у 2024 році закладали 21,5 мільярда гривень ;

у 2025 році виділяли 18,6 мільярда гривень , зокрема вперше на місцеві дороги – 1,8 мільярда гривень;

у 2026 році передбачили 12,6 мільярда гривень, але з них тільки 8,6 мільярда гривень піде на поточний ремонт та утримання доріг.

Під час повномасштабної війни в Україні де-факто ліквідували дорожній фонд, що накопичував кошти на ремонти автошляхів з акцизного податку на пальне. Тому системне фінансування утримання доріг нині фактично відсутнє.

Що відбувалося з дорогами в лютому?