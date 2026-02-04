Автівки заносить, а пішоходи масово падають. У мережі публікують кадри негоди, передає 24 Канал.

Які наслідки крижаної негоди в Україні?

На ковзанку перетворилися дороги, зокрема, у Києві, Львові та Івано-Франківську.

Ситуація у Львові: дивіться відео

"Комунальні служби вже працюють і підсипають небезпечні ділянки, але ризик поки зберігається. Якщо бачите особливо критичне місце – повідомте на гарячу лінію 1580. Це справді допомагає швидше відреагувати", – зазначив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Стан покриття у Львові: дивіться відео

Синоптики попереджають, що морози посиляться, та закликають бути особливо уважними і пішоходам, і водіям. ️

Ситуація на Прикарпатті: дивіться відео