Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що ворог використовує різні методи для просування на полі бою. Важлива тактика – завдавати ударів по українській логістиці.

"Для цього вони (росіяни – 24 Канал) використовують велику кількість дронів-ждунів. Наприклад, на одному будинку було 18 таких безпілотників. Тобто вони були готові знищити 18 транспортних засобів які б під'їжджали", – сказав він.

Як Сили оборони протидіють ворогу?

Андрій Отченаш підкреслив, що головна ціль російських дронів-ждунів – це транспортні засоби, які виконують заміну особового складу на полі бою чи підвозять боєприпаси.

Сили оборони, щоб протидіяти цьому намагаються використовувати дрони "Баба Яга" або наземні роботизовані комплекси. Все задля того, щоб не наражати особовий склад на небезпеку.

Водночас ми бачимо, що противник використовує велику кількість квадроциклів, щоб проводити наступальні дії, шукаючи "дірки" в нашій обороні,

– підкреслив офіцер НГУ.

За його словами, через дефіцит особового складу, лінія оборони України має прогалини. Саме через це окупантам іноді вдається просуватись, захоплюючи певні лісосмуги.

Тому важливо, щоб українське військо поповнювалось якісними кадрами, які могли б протидіяти російським безпілотником та виконувати бойові завдання на піхотних позиціях.

Крім того, Андрій Отченаш додав, що нашим Силам оборони найбезпечніше пересуватись, щоб не стати ціллю противника не вдень і не вночі, а тоді, коли туман та дощить.

Яка ситуація на фронті?