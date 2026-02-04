Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что враг использует различные методы для продвижения на поле боя. Важная тактика – наносить удары по украинской логистике.

"Для этого они (россияне – 24 Канал) используют большое количество дронов-ждунов. Например, на одном доме было 18 таких беспилотников. То есть они были готовы уничтожить 18 транспортных средств, которые бы подъезжали", – сказал он.

Как Силы обороны противодействуют врагу?

Андрей Отченаш подчеркнул, что главная цель российских дронов-ждунов – это транспортные средства, которые выполняют замену личного состава на поле боя или подвозят боеприпасы.

Силы обороны, чтобы противодействовать этому пытаются использовать дроны "Баба Яга" или наземные роботизированные комплексы. Все для того, чтобы не подвергать личный состав опасности.

В то же время мы видим, что противник использует большое количество квадроциклов, чтобы проводить наступательные действия, ища "дыры" в нашей обороне,

– подчеркнул офицер НГУ.

По его словам, из-за дефицита личного состава, линия обороны Украины имеет пробелы. Именно поэтому оккупантам иногда удается продвигаться, захватывая определенные лесополосы.

Поэтому важно, чтобы украинское войско пополнялось качественными кадрами, которые могли бы противодействовать российским беспилотником и выполнять боевые задачи на пехотных позициях.

Кроме того, Андрей Отченаш добавил, что нашим Силам обороны безопаснее передвигаться, чтобы не стать целью противника не днем и не ночью, а тогда, когда туман и дождь.

