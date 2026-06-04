11 марта 2022 года, 15:40. В лесу между Ясногородкой и Неграшами бойцы PHIL Group 4-го отряда 8-го полка Сил специальных операций в стрелковом бою с группой спецназа ракетных войск стратегического назначения российской армии ликвидировали начальника связи – заместителя начальника штаба 103-й ракетной бригады майора Александра Федорова.

Этот эпизод произошел во время Киевской оборонительной операции, которая длилась 38 суток и завершилась освобождением Киевской области. Но регион до сих пор приходит в себя от того, что пришлось пережить в 2022 году. И многие детали тех событий становятся известными только теперь. В том числе и операций наших воинов.

Боец под псевдонимом "Фил" весной 2022 года был командиром PHIL Group. В интервью для 24 канала он поделился воспоминаниями о бое, в котором удалось ликвидировать российского майора. О том, как это случилось и какие это имело последствия – читайте в материале.

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От АТО до обороны Киева или Боевой путь "Фила"

Можете ли вы рассказать о своем боевом пути? Как вы попали в армию?

В армию я пришел в 2014 году – в войска спецназначения, на основе которых впоследствии создали современные Силы специальных операций. Служил в 8-м полку, ходил обычным разведчиком, был главным сержантом роты. В составе группы выполнял боевые задачи под Голубовским, Золотым, Майорским, Курдюмовкой, на Кодеме и в районе Веселой Горы.

После демобилизации вернулся к гражданской жизни и до начала 2022-го вместе со многими друзьями со времен АТО находился в оперативном резерве первой очереди. Война не застала врасплох. Каждый из нас понимал, что рано или поздно это начнется и Россия не ограничится Крымом и частью Донбасса. С началом полномасштабного вторжения 24 февраля утром мы прибыли в свою "восьмерку".



"Фил" во время службы / Фото ССО Рекрутинг

Какие настроения были среди спецназовцев?

Штатные группы уже выполняли задачи на Киевщине. Таких, как мы, резервистов с опытом АТО и ООС или с контрактами в нашей части, первыми начали сводить в группы. Большинство из нас уже знали друг друга. Провели инструктаж, выдали оружие, БК и технику.

По званию я был главным сержантом (но позже я стал офицером), поэтому меня назначили командиром группы из 12 бойцов. Несколько дней на слаживание – и в ночь с 28 февраля на 1 марта отправились на свое первое задание.

Каким оно было?

В первую очередь мы выдвигались как противотанковый резерв. Враг уже закрепился в населенных пунктах вокруг Киева. Мы выявляли логистические маршруты, наводили артиллерию по местам скопления техники, выставляли огневые засады. Сами базировались в Музычах, до которых россияне так и не дошли.

Говорят, психологически трудно впервые нажать на крючок, убить противника. Как с этим справились?

Помог боевой опыт времен АТО, а еще больше – те ужасы, которые враг делал на нашей земле. Все было на наших глазах. Убитые гражданские, дети, тотальное мародерство.

У меня остались фото автомобилей с багажниками, доверху забитыми ноутбуками, телефонами и ценными вещами обычных людей. Удивила их дикая забава – в захваченных частных домах бросать яйца в стены. Не знаю, почему: наверное, от безнаказанности и от вседозволенности. Какие после этого могут быть эмоции? Иллюзий не было. Только ярость и ненависть, как и у каждого украинца.



Вещи, которые россияне воровали на Киевщине / Фото ССО Рекрутинг

Какой результат был у вашей, только что сформированной группы?

Каждый день мы старательно делали свою работу. Дали более десятка наведений для артиллерии. Сами, имея на вооружении ПТРК "Фагот", уничтожили вражеский "Урал" и повредили танк. В засадах подстрелили личный состав врага.

Десять метров до противника – конец для российского майора

Остановимся на эпизоде 11 марта, когда уничтожена была важная цель – самого майора..

Мы понятия не имели, кто это был. 11 марта, разгар оккупации Киевщины. Было холодно: и ночью, и днем минусовая температура. У нас был свой участок работы между поселками Ясногородкой, Бузовой и Неграшами. Это к югу от Житомирской трассы, которая в то время была под контролем врага.



Бой 11 марта 2022 года на Киевщине / Карта ССО Рекрутинг

Работали в две смены: одна часть группы выходила на задание, другая отдыхала. Передвигались на гражданских бусах.

В тот день ребята, которые были в работе, подъехали к лесничеству, замаскировали машину возле дома лесника и тихо пошли к месту засады. Наш медик "Дэн" остался возле буса на охране. Именно он первым увидел россиян – примерно семерых военных. Они были в десяти метрах и, похоже, тоже искали позицию для засады. "Дэн" связался со мной рацией, дальше мы оперативно свели наши подгруппы в одну точку и подготовили операцию.

Коммуникация была только через рацию, тогда мобильная связь не работала?

Да, на тогдашней оккупированной территории почти нигде не работала. Имея на вооружении стандартную стрелкотню (АКС, АКМС, АС "Вулкан", ПКМ, СВД) двумя подгруппами заняли позиции, которые обеспечивали перекрестный огонь, и предложили противнику сдаться в плен.

Враг взамен открыл огонь из АК-12. Завязался бой, который длился около 10 минут. Одного мы убили, несколько получили ранения и были рассеяны по лесу. У нас также были раненые. По иронии судьбы, точный выстрел по майору, уверен на 99 процентов из 100, сделал боец с позывным "Москва".

Документы, "Искандеры" и мародерский набор

Были попытки врага забрать тело?

Такого не было. Хотя это и была группа спецназа ракетных войск, как мы узнали уже на следующий день через каналы взаимодействия, которая сопровождала Федорова как замначштаба на рекогносцировке местности. Фактически они покинули его еще живым. Трудно сказать, что подобная группа выискивала в лесах под Киевом, ведь основным оружием 103-й ракетной бригады с базированием аж в Улан-Удэ являются оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 "Искандер".

Вражеское командование, вероятно считая, что падение Киева неизбежно, уже выискивало площадки, из которых в зону действия ОТРК входил бы весь запад Украины и восточные территории Польши. Включая базу в Жешуве, которая расположена в около 90 километрах от границы с Украиной и стала ключевым логистическим хабом НАТО и США для поставки военной помощи с 2022 года. Но это лишь мои догадки, как дипломированного политолога.

У уничтоженного майора были документы, российские банковские карты, телефон. А в рюкзаке, несмотря на майорское звание и, наверное, высшее образование, стандартный мародерский набор – пустые кошельки и женские часы. Скрепы, они такие..

Какой была реакция россиян на уничтожение Федорова?

Тогда погибших было очень много. Смерть становилась статистикой. Да и физически времени было мало отслеживать, задания сменяли друг друга. Тогда даже не всегда знали, какой сегодня день недели. Позже через OSINT узнал, что до вторжения он служил в российском контингенте в Приднестровье.

Одновременно это был знак, что ни в одном уголке Украины захватчики не будут ходить свободно. Были ли благодарности от командования?

За этот бой конкретно мы наград не получили. Это же был только майор, вот если бы генерал-майор!

Если серьезно, тогда было не до этого, а потом – уже поздно. Мы продолжили работу, группу перенацелили в район Ирпеня, Стоянки и Дмитровского полигона МЧС. Заводили на новые позиции наши пехотные подразделения, отслеживали броне- и автотехнику, зачищали окружающие леса. В конце марта враг вышел из Киевской области. И не просто вышел, а убежал. Мы сопровождали его вплоть до границы с Беларусью.

"Своего крайнего слова я еще не сказал"

Какой была дальнейшая судьба вашей группы?

В середине апреля 2022 года нас перебросили под Харьков, где уже 30 апреля провели еще одну, для нас не менее знаковую работу. Во время боев за высоты выше Дергачей сделали засаду на территории, занятой противником. И снайпер с позывным "Арсен" из винтовки Barrett M82 бронебойно-зажигательными боеприпасами с примерно 740 метров поразил две вражеские БМП, которые только что вышли из капониров. В первой произошла детонация боекомплекта, другая после серии последующих выстрелов была выведена из строя.

Кто в теме, тот поймет, насколько это невероятный фарт как для снайпера, так и для группы в целом! Позже эту посадку смежники обозначали как "Аппендицит Фила".

С другой стороны, какой ценой и самопожертвованием даются подобные спецоперации нашим военным?

У каждого командира группы множество подобных историй. О них должны быть написаны книги и сняты фильмы. Наши ребята действительно порой делают невероятные вещи, хотя в большинстве своем это ежедневная, хлопотная, черная военная работа.



"Фил" с побратимом / Фото ССО Рекрутинг

Далее группа участвовала в уличных боях в Северодонецке, обороне Лисичанска, выполняла задачи в приграничье с Россией и Беларусью, боях в Серебрянском лесу под Кременной и в Бахмуте с ЧВК "Вагнер", где мы работали сначала возле медицинского колледжа, а затем возле индустриального.

Бои в Бахмуте стали одновременно самой тяжелой страницей в истории нашей группы. В середине мая 2023 года в девятиэтажку, где мы находились, пришла вражеская ракета. Мы понесли потери... Некоторое время я восстанавливался после тяжелой травмы позвоночника. Вернулся в строй. Далее Малая Токмачка, Авдеевка, снова Харьковщина – Липцы и Волчанск, боевые действия в районе Курахово, на Курщине и Сумщине, и снова Донбасс.

Сейчас мне без малого 54 года, и своего крайнего слова я еще не сказал. Как и все, жду завершения войны и возвращения к семье. И одновременно понимаю, что работы у нас осталось еще очень много.



"Фил" продолжает борьбу за Украину / Фото ССО Рекрутинг

Такие истории – не только воспоминание о прошлом. Они о людях, которые и сегодня выполняют работу, от которой зависит будущее Украины.



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