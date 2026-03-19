Почему бизнес будет покрывать ремонты дорог за свой счет?
Речь идет примерно о четверти от всего объема покрытия, которое сейчас требует срочного восстановления (более 10,9 миллионов квадратных метров из общих 23,5 миллионов), пишет Forbes.
Смотрите также Украина теряет дороги: насколько дороже их ремонтировать, не дожидаясь потепления
Руководитель Агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, что агентство уже обратилось к 20 подрядным компаниям с требованием исправить выявленные дефекты. Сейчас ни одна из них не отказалась выполнять свои гарантийные обязанности.
Впрочем, основную часть ремонтов все же профинансирует государство – это не менее 75% от срочных работ:
- Всего в Кабмине планируют направить на дороги до 10 миллиардов гривен из резервов.
- По оценкам Сухомлина, чтобы привести дорожную инфраструктуру в нормальное состояние с учетом военных потребностей, нужно около 50 миллиардов гривен.
- Часть этих работ, вероятно, придется выполнять в долг.
Кроме бюджетных средств, к финансированию привлекают международные институты – в частности Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, а также грантовые программы вроде CEF.
Почему украинские дороги нуждаются в экстренном ремонте?
В КК "Киевавтодор" для РБК-Украина рассказали, что критическая ситуация на дорогах возникла из-за очень старого покрытия. Ведь капитального ремонта некоторые дороги не видели десятилетиями.
Обратите внимание! Дороги на большинстве улиц Киева не ремонтировали по 20 – 30 лет.
В частности после зимы есть дополнительный риск, который связывают с замерзанием и оттаиванием воды в трещинах на поверхности покрытия. Также специалисты отмечают, что причиной для разрушений часто становятся нагрузки, когда увеличивается движение тяжеловесного транспорта или он является неконтролируемым.
В компании также отметили, что дороги с ремонтом за последние 5 – 7 лет фактически не имеют повреждений. Поэтому, речь идет исключительно о тех участках, на которых не акцентировали десятилетиями.
Что известно о ремонтах дорог в Украине?
Правительство Украины выделяет дополнительные миллиарды из резерва для ремонта дорог с высокой интенсивностью движения. Ожидается завершение текущего ремонта на трассах международного значения до 1 мая, а других основных работ – до 1 июня.
Ранее по сообщению премьер-министра стало известно, что темпы ремонта дорог увеличат до 150 тысяч квадратных метров в сутки. Ранее показатель составлял 60 тысяч квадратных метров в день.
В частности из-за нехватки финансирования и длительного отсутствия ремонтов зима 2025 – 2026 годов стала испытанием на прочность, которое часть украинских дорог не прошла. Так, эксперты отмечают, что без текущих расходов и минимального ремонта – Украина может полностью потерять дороги. В частности иногда ситуацию на магистралях может исправить только капитальный ремонт.