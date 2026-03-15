Об этом 15 марта проинформировали премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Министерство развития общин и территорий Украины.

Как продвигается ремонт дорог в Украине?

Юлия Свириденко сообщила, что во время рабочей встречи с чиновниками обсудили ремонт автомобильных дорог общего пользования.

По данным Кабинета, с начала 2026 года в Украине отремонтировали 528 тысяч квадратных метров повреждений на дорогах. Глава правительства поручила ускорить работы.

Поставила задачу Минразвития повысить темпы выполнения дорожных работ – с текущих 60 тысяч квадратных метров в день до 150 тысяч до конца марта,

– заявила Свириденко.

Премьер-министр приказала завершить текущий ремонт международных трасс до 1 мая 2026 года.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, чиновники определили перечень ключевых логистических и эвакуационных маршрутов. Речь идет о 600 километрах дорог критического значения для медицинской и оборонной системы. Они, подчеркнул Кулеба, нуждаются в специальной защите от дронов.

Дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране. Отдельный трек – прифронтовые дороги, которые обеспечивают военную логистику, медицинскую эвакуацию и поставки для Сил обороны,

– заверил вице-премьер-министр по восстановлению.

В ведомстве добавили, что в целом для ремонта этих дорог нужно более 12,8 миллиарда гривен. Сейчас совместно с Минобороны прорабатывается механизм совместного финансирования работ по восстановлению и защите маршрутов.

Во сколько обойдется восстановление дорог?