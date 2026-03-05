Что известно о ремонте дорог в Украине?

Об этом сообщила 5 марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также "Новые правила проезда по мосту Патона": в КГГА отреагировали на публикации в сети

Свириденко рассказала, что отдельно правительство будет финансировать ремонт прифронтовых и эвакуационных дорог. Именно эти пути важны для эвакуации и логистики. Перечень этих маршрутов власть сформирует совместно с Минобороны, Генштабом и Минздравом.

Обратите внимание! Кроме того, уже принято решение о выделении первых 3 миллиардов гривен. В дальнейшем финансирование будет предоставляться при необходимости.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что дороги в Украине – это сегодня острый вопрос.

Сегодня мы получили ответ, понятная цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая,

– сказал Зеленский.

Он заявил, что для ремонта нужны 52 миллиарда гривен. Поэтому ожидается плодотворная работа правительства и парламентариев, чтобы все источники финансирования дорог заработали.

Речь идет в частности о ремонте центральных и международных дорог.

Важно! Ремонт будет происходить в два этапа – до июня и до октября.

Что еще следует знать о дорогах в Украине?