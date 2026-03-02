Киевская городская государственная администрация сообщила, что не обнародовала материалы о якобы "новых правилах", а распространенная информация в соцсетях является фейковой.
Какие ограничения сейчас действуют на мосту имени Патона?
В понедельник, 2 марта, в КГГА отметили, что информация о "новых правилах" проезда моста Патона является ложной. Все актуальные решения, изменения или ограничения публикуют на официальных сайтах городской власти, профильных департаментов и коммунальных предприятий.
Сейчас мост имени Е. А. Патона через реку Днепр работает с ранее установленными ограничениями. По состоянию на сегодня:
- запрещено движение грузового транспорта;
- крайние полосы проезжей части перекрыты специальными наливными барьерами.
В то же время в городской администрации отметили, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно контролируют техническое состояние опорных конструкций моста и проводят необходимые работы для его надлежащего содержания.
Также власти отметили, что за распространение ложных слухов предусмотрена административная ответственность – штраф или исправительные работы согласно законодательству.
Интересно! В 2018 году Киевский городской совет определил "Киевавтодор" заказчиком работ по восстановлению моста, впрочем тендеры на проектирование отменялись трижды – в 2020 и 2021 годах. Сейчас мост Патона до сих пор остается заложником бюрократической волокиты.
Как ученые комментируют состояние моста Патона в Киеве?
Академик НАН Украины, первый вице-президент Академии Вячеслав Богданов заявил, что сейчас техническое состояние моста Патона вызывает беспокойство. По его словам, восстановление моста требует системного решения на государственном уровне.
Мост Патона еще с 2017 года имеет статус аварийной конструкции, то есть неработоспособной.
Представители НАН Украины сообщают, что в конструкциях моста присутствуют серьезные коррозионные повреждения опорных элементов. Также фиксируют трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.
Ученый-механик заметил, что металл поперечных балок, где расположены плиты проезжей части, уже почти полностью съела коррозия, впрочем четыре главные банки имеют относительно нормальное техническое состояние.