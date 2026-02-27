Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Как все происходило?

В пятницу, 27 февраля, во время патрулирования в Святошинском районе Киева полиция остановила автомобиль Mazda из-за нарушения ПДД. Инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения, его авто находилось в розыске.

Сам мужчина ранее был лишен права управления по решению суда из-за подобного инцидента. Отмечается, что он вел себя агрессивно и не захотел пройти осмотр, после чего наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Инспекторы начали преследование и путем блокировки остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил. Однако водитель продолжил убегать,

– говорится в сообщении.

Чтобы остановить авто, патрульные применили табельное огнестрельное оружие, нарушителя задержали. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, и составляют соответствующие админматериалы.

Другие подобные инциденты