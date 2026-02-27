Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Как все происходило?
В пятницу, 27 февраля, во время патрулирования в Святошинском районе Киева полиция остановила автомобиль Mazda из-за нарушения ПДД. Инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения, его авто находилось в розыске.
Сам мужчина ранее был лишен права управления по решению суда из-за подобного инцидента. Отмечается, что он вел себя агрессивно и не захотел пройти осмотр, после чего наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.
Звуки стрельбы в Киеве: смотрите видео
Инспекторы начали преследование и путем блокировки остановили автомобиль на проспекте Воздушных Сил. Однако водитель продолжил убегать,
– говорится в сообщении.
Чтобы остановить авто, патрульные применили табельное огнестрельное оружие, нарушителя задержали. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, и составляют соответствующие админматериалы.
Другие подобные инциденты
Накануне на Буковине водитель пытался убежать от полиции, игнорируя их требования, правоохранители применили табельное оружие. Нарушителем оказался 41-летний мужчина, который находился в розыске за уклонение от призыва.
Недавно во Львове мужчина напал на военного и полицейских, распылив баллончик им в лицо. У них – повреждения дыхательных путей и слезных оболочек глаз. Нападающему грозит ограничение свободы на 3 – 5 лет.
Ранее в Черкасской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Вместо этого тот открыл огонь, в результате чего погибли 4 полицейских, еще один получил ранения. Но им удалось ликвидировать и самого нападающего.