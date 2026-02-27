41-летнего Житниченко приняли в США 21 марта 2023 года по гуманитарным причинам во времена администрации Байдена. Об этом сообщили в ICE.
Что известно о задержанном украинце?
В октябре 2023 года украинские власти выдали ордер на арест Житниченко за покушение на убийство полицейского, наркопреступления, рэкет и участие в организованной преступности.
Благодаря сотрудничеству с украинскими и международными партнерами, ICE привлекла к ответственности опасного беглеца, обвиняемого в покушении на убийство, наркопреступления и организованную преступность,
– отметила агент Эрин Киган
В ICE отметили, что те, кто пытается злоупотреблять программами условно-досрочного освобождения, чтобы избежать правосудия, будут привлечены к ответственности.
После ареста Житниченко доставили в федеральный следственный изолятор в Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела.
